«التعليم» تكشف تفاصيل برنامج تدريبي لمعلمي الإنجليزية.. «قضاء سنة في أمريكا»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية Foreign Language Teaching Assistant Program، والمخصص لتدريب مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس المصرية من خلال قضاء سنة أكاديمية في جامعة أمريكية، يتم خلالها تلقي تدريبا عمليا في وسائل التدريس الحديثة، وذلك بعد موافقة طلب هيئة فولبرايت بالقاهرة.

مدة البرنامج عام أكاديمي واحد بإحدى الجامعات الامريكية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إلى أنّ الهدف من برنامج فولبرايت لتدريس اللغات الأجنبية لمدرسي اللغة الإنجليزية، تعزيز مهاراتهم في التدريس ورفع كفاءتهم في اللغة الإنجليزية، وزيادة معرفتهم بالثقافة والمجتمع الأمريكي، موضحا أنّ مدة البرنامج عام أكاديمي واحد بإحدى الجامعات الأمريكية.

شروط التأهيل لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها (معايير التأهيل) لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية وهي كالتالي:-

- أن يكون مصري الجنسية.

- مقيم حاليا في مصر، اعتبارا من بداية عملية التقدم وأثناء إجراء عمليات الاختيار.

- المعلمين في بداية حياتهم المهنية والذين يتدربون ليصبحوا مدرسين، وكذلك المهنيين في المجالات التالية :-

- لغة إنجليزية واللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).

- لغة إنجليزية كلغة ثانية (ESL).

- الدراسات الأمريكية.

- الأدب الأمريكي / الإنجليزي.

- الصحافة والدراسات الإعلامية.

- علم اللغويات.

- اللغة العربية كلفة أجنبية (TAFL).

- خبرة سبع سنوات في مجال التدريس كحد اقصى .

- أن يكون من حاملي درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه إثبات أو دليل إجادته وإتقانه للغة الإنجليزية.

- يتعين على المتقدمين تقديم تقرير بيان درجات سارى يوضح درجته في واحد فقط من إحدى الاختيارات التالية:

- TOEFL / ItP الدرجة المطلوبة على الأقل 550.

- TOEFL / IBT.

- IELTS أكاديمي أو عام.

- إجمالی درجات على الأقل 6,5 (لا توجد درجة مطلوبة لكل اسم) .

- اختيار اللغة الإنجليزية duolingo- الدرجة المطلوبة على الأقل 105.

- اختيار إجادة اللغة الإنجلزية من الجامعات المصرية- الحد الأدنى للدرجة المطلوبة على الأقل 550.

- تشجيع الأفراد ذوى الإعاقة على التقديم للمشاركة في هذا البرنامج.

شروط منح إجازة دراسية طوال فترة الدراسة

وأشارت وزارة التعليم، إلى الشروط الخاصة بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والصبر وفقاً للقواعد المنظمة وهي كالتالي:

- يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية للتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة.

- الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة .

- أن يكون تقدير كفايته عند منحة الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها من نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته عن عمله.

- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أي ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة، وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الاجازة دون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

- ألا يزيد من المبعوث وقت الإيفاد عن خمسين سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.