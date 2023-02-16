منتديات «التنسيقية» تبدأ اجتماعاتها استعدادا لمبادرات الموسم الجديد

بدأت منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد اجتماعاتها استعدادا للعمل على مبادرات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرا.

وعقد منتدى السياسات العامة اجتماعا بمقر التنسيقية، لوضع خطة العمل لمناقشة عدد من المبادرات الجديدة التي سيعمل عليها المنتدى خلال موسم الإطلاق الجديد.

تنسيقية شباب الأحزاب

بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين لمنتدى السياسات العامة، وشرح لهم المهندس إبراهيم رمضان، منسق المنتدى، آلية العمل والمطلوب تحقيقه وتقديمه في المخرجات.

وناقش الاجتماع عددا من النقاط والمحاور التي ستكون محل بحث ودراسة خلال المبادرات التي يعمل عليها حاليا، للخروج بورقة عمل وتوصيات تحقق المطلوب.

حضر الاجتماع إبراهيم رمضان، المنسق العام للمنتدى، وأحمد مشعل، عضو التنسيقية، وجهاد سيف وماجد طلعت ومحمد غنيم وأمين بدر ومحمد الصعيدي وأحمد عمرو وإيريني ملاك ودكتور عمرو حسن، أعضاء المنتدى.

منتدى حقوق الإنسان

كما عقد منتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا لبحث أحد المقترحات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات.

وتناول الاجتماع دراسة المقترح وبحث الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحقيقه.

حضر الاجتماع ماجد الفقي، منسق المنتدى، وأحمد مجدي، وعبير العريان، وزكي القاضي، وأسامة بديع، وسمية هاشم، ومحمد عبدالجليل، وبسمة سعيد أعضاء المنتدى. وحضر الاجتماعين من أمانة سر المنتديات محمد أباظة وإسلام حمدي.