وفد مبادرة «تميز المعلم» يناقش دمج التكنولوجيا بالتعليم بجامعة المنوفية

استقبلت صباح اليوم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وحضور وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد مشروع «تميز المعلم - مصر» TEL والذي ضم الدكتورحازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس واستشاري مشروع تميز المعلم والدكتور مجدي بخيت والمهندس أحمد سالم أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسوزان حامد مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع.

أهمية كليات التربية في تطوير التعليم

أكدت الدكتورة نانسي أن الجامعات خاصةً كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية تطوير العملية التعليمية وبناء قدرات ومهارات ومعارف المعلمين لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مشيرة الي أن جامعة المنوفية تعمل دائماً على مواءمة برامج إعداد الطلاب مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية في تطوير المنظومة التعليمية ووضع المناهج الجديدة التي تواكب متطلبات العصر الحديث؛ لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

تحسين جودة المعلمين

وأعرب صبحي شرف عن تقديره للتعاون المثمر مع جامعات مصر في تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالإضافة إلي دعم عملية تعلم الطالب والنهوض بإصلاح التعليم مؤكدًا علي تطلع جامعة المنوفية إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية في مصر.

مشروع مبادرة تميز المعلم بميزانية 50 مليون دولار

أشار راشد إلى أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ50 مليون دولار وتضم المبادرة كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات مؤكداً أن المشروع قد بدأ في إبريل الماضي ومن المقرر أن يستمر حتي أبريل 2027.

وتناول اللقاء سبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وإقامة شراكات بين الجامعات الأمريكية والمصرية واستحداث برامج للحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا لمعلمي الصفوف الابتدائية بالجامعات المصرية هذا إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتخطيط وإدارة وتطوير إعداد المعلم.