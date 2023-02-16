أستاذ تمويل: الحكومة انتهجت سياسات إصلاحية لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ الحكومة تدرك تمامًا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والمواطن، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من تلك التحديات يأتي من الخارج بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت كل دول العالم، موضحًا أن الحكومة تتبع عدة إجراءات إصلاحية بينها إجراء تغييرات في إدارة السياسة النقدية أو الاقتصادية بشكل عام.

البعد الاجتماعي على رأس أولويات الحكومة

وقال «أبو الفضل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها البعد الاجتماعي، لذلك فهي لا تتوانى عن اتخاذ قرارات في إطار هذا البعد، وذلك بالتوازي مع ما تتخذه من قرارات في ملف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن القرارات الإصلاحية يكون لها كلفة يتحملها المواطن كمعدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

الحكومة تدرك اختلاف الشرائح الاجتماعية

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات التي تنعكس بالإيجاب على المواطن أو تخفف من المعاناة التي يواجهها في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تنوع واختلاف الشرائح الاجتماعية، إذ أنها عادة تميل نحو الاتجاه الخاص بمساندة واستهداف الفئات الأقل في الدخل بشكل كبير لإعانتهم على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة.