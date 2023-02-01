محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة سوناك تسعى إلى حل المشكلات بخفض التضخم

قال الدكتور فؤاد عبدالرازق، كاتب ومحلل سياسي، إنّ حكومة سوناك لا تريد أن ترضي جميع مطالب النقابات العمالية، لأن لذلك أثرا سيئا على الاقتصاد البريطاني، حيث يفكر على المدى الطويل، وبالتالي فإنه يستهدف خفض التضخم إلى النصف، وقد شارف على الـ11%.

سوناك يريد حل المشكلة عن طريق خفض التضخم

وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوناك يريد حل المشكلة عن طريق خفض التضخم وليس تلبية المطالب، حيث يقول رئيس الوزراء البريطاني، إنه لو أرضى فئة معينة مثل مجال التمريض فإن الجهات الأخرى ستفتح أبوابها، وتطلب المزيد من النسب الخاصة بالأجور.

النسب التي تطالب بها النقابات مبالغ فيها

وتابع أن الحكومة البريطانية ترى أن النسب التي تطالب بها النقابات مبالغ فيها، كما أن مجلس العموم نظر في قانون يطلب من نقابات العمال، أن تفي بالحد الأدنى من العمال في المصالح الحيوية، وبخاصة الطوارئ والإسعاف والسكك الحديدية وغيرها حتى لا تتوقف الحياة تماما ولا تصاب بالشلل التام.

وأكد أن هذا القانون جرى تمريره، والموافقة عليه في مجلس العموم، وينتظر موافقة مجلس اللوردات، وهناك قانون آخر يتعلق بالتظاهر لكنه يلقى المعارضة الشديدة من حزب العمال، إذ إن الحكومة تتهمه بمساندة نقابات العمال فيما يسمى بالمماحكة السياسية مع حزب المحافظين، إذ يريد ان يظهر حزب المحافظين على أنه عاجز عن مواجهة هذه المشكلات.