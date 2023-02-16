وزيرة البيئة توقع بروتوكول تنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد

وقعت اليوم الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزير البيئة، بروتوكولا مع محافظة جنوب سيناء لتنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، التي تعد أول وثيقة تنطلق من محمية رأس محمد ليتم تطبيقها في جميع المحميات على مستوى الجمهورية.

تنظيم الأنشطة البحرية

وقالت الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة لـ«الوطن» إن الهدف من البروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة هو تنظيم خطة الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ وذلك للحفاظ على الثروات الحالية للأجيال القادمة في شرم الشيخ.

رأس محمد أول نموذج مصري

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم التصديق على جعل محمية رأس محمد أول نموذج مصري يقوم بتحديد أماكن الغوص والسباحة والصيد للحفاظ على الثروات الطبيعية للمحمية كما تم التصديق على وضع الخرائط الإرشادية باللغة العربية في جميع سقالات شرم الشيخ ليسهل على السائح التعرف عليها، وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ودكتور وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء وعدد من القيادات المختصة.