طلاب جامعة كفر الشيخ يزورون محمية رأس محمد في جنوب سيناء

زار عدد من طلاب جامعة كفر الشيخ، محمية رأس محمد فى جنوب سيناء، وذلك على هامش فعاليات منتدى التغيرات المناخية لطلاب الجامعة.

وأعرب طلاب الجامعة، عن سعادتهم بزيارة المحمية الطبيعية، والتى تتمتع بالعديد من الشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى، والأسماك الملونة، والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والأحياء المائية النادرة.

الاستعداد لمؤتمر المناخ

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى نوفمبر المقبل، واستعراض الجهود المبذولة لنشر الوعى المجتمعى بقضية التغيرات المناخية.

ونظمت جامعة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، منتدى التغيرات المناخية لطلاب الجامعة فى كلية الطب البشرى، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة.

مشاركة طلاب كفر الشيخ في مؤتمر المناخ

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية مشاركة طلاب الجامعة حول مؤتمر تغير المناخ «COP 27»، الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ هذا العام، والذي يحظى باهتمام محلي وعالمي من خلال نشر الوعى عن قضية تغير المناخ، وتأثيراتها، وأسبابها، والحلول من أجل الحد من التأثيرات المناخية، وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، ودور الشباب فى تحقيق هذه الأهداف، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومنها مواجهة تغير المناخ، وما يعقبه من آثار مختلفة اقتصادية، وبيئية، واستراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المنتدى تضمن عدة محاضرات وندوات تُناقش التحديات والتهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأيضاً التغيرات المناخية، ورؤية مصر 2050، ودور شباب الجامعات فى قضية التغيرات المناخية.