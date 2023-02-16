«التعليم العالي» تكشف موعد بداية شهر شعبان 2023

ذكرت إحدى المؤسسات العلمية البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الإثنين 29 رجب 1444هـ الموافق 20/2/2023م «يوم الرؤية».

موعد بداية شهر شعبان 2023

وأوضحت المؤسسة التابعة لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، أنّ الهلال الجديد يبقى 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، في مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي المحافظات المصرية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 16 حتى 19 دقيقة.

غرة شهر شعبان 2023

وتابعت المؤسسة، أنّه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 11 حتى 29 دقيقة، موضحا أنّ غرة شهر شعبان 1444هـ فلكيا تكون الثلاثاء 21-2-2023م.