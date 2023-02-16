هل تصل الأمطار إلى القاهرة بعد قليل؟.. هيئة الأرصاد تجيب

تقلبات جوية شهدتها البلاد منذ عدة أيام، وتغيرات في حالة الطقس، مع استمرار سقوط الأمطار وبعض الظواهر الجوية مثل نشاط الرياح والشبورة صباحا، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشان طقس الساعات المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان صدر عن الهيئة، وصول الأمطار إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة بعد قليل

وتوقّعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تمتد الأمطار لتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وخليج السويس.

وكشف بيان الأرصاد، أنّه يسود طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويكون هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: 17 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

- الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: 17 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 16 درجة للعظمى و6 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الشرقية: 17 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 20 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 18 درجة للعظمى و5 درجات للصغرى.

- جنوب الصعيد: 21 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى.