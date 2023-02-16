«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. رياح وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية غداً حيث تشهد المحافظة تحسنا نسبيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بعد موجة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

الأرصاد توضح حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس في الإسكندرية غداً تشهد نشاطا للرياح الباردة حيث تتأثر المحافظة بكتل هوائية باردة قادمة من البحر المتوسط، وذلك على مدار اليوم مع تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق الرئيسية «الزراعي، الصحراوي» بنطاق المحافظة.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وأوضح البيان انعدام فرص سقوط الأمطار غدا في الإسكندرية، حيث يسود طقس بارد شديد البرودة ليلا بارد نهاراً مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى حيث أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى تكثيف تواجد الميداني للجهات المعنية على مدار اليوم لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ واستقبال تلقي شكاوي المواطنين حول مياه الأمطار.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك انعقادا دائما لغرفة عمليات المحافظة حيث يجري التعامل الفوري حال استقبال تلقي أي شكوي، موضحاً أنه جري تحذير مواطني الإسكندرية بتوخي الحذر أثناء سقوط الأمطار والتي جاءت كالآتي:

- عدم الوقوف أسفل المنازل المتهالكة

- عدم الاقتراب من الأجسام المعدنية

- عدم التعرض البرق

- تجنب السير بسرعات عالية