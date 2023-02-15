الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا وموعد تحسن الطقس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر أماكن سقوط الأمطار غدا وموعد تحسن الطقس، حيث تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، مع تعرض 13 محافظة إلى سقوط أمطار غداً .

أماكن سقوط الأمطار غداً وموعد تحسن الطقس

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا وموعد تحسن الطقس ذكر البيان تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» إلى سقوط أمطار بنسبة 20% وتكون خفيفة

وجاءت أيضا أماكن سقوط الأمطار غداً في محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» بنسبة تتراوح بين 20: 30 % وتكون خفيفة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غداً الخميس

وعن فرص سقوط الأمطار غدا الخميس في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والتي ضمت «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح» بنسبة 40%، على أن تكون خفيفة على فترات متفاوتة، وتشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهما بورسعيد، السويس سقوط أمطار تصل إلى 40%، وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث يسود بها طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة.

كما تشير التوقعات إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية مع تحذيرات إلى سائقي المركبات، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض النفسية نظرا لنشاط الرياح المحملة بالرمال.

موعد تحسن الطقس

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن موعد تحسن الطقس يبدأ يوم الجمعة 17 فبراير، حيث تشهد المحافظات سطوعا لأشعة الشمس، وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.