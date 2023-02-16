«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: سقوط أمطار على القاهرة وبعض المحافظات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويكون هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

توقعات بسقوط أمطار اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وخليج السويس.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم علي القاهرة الكبرى والأنحاء المختلفة والتي جاءت كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: 17 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

- الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: 17 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 16 درجة للعظمى و6 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الشرقية: 17 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 20 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 18 درجة للعظمى و5 درجات للصغرى.

- جنوب الصعيد: 21 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى.