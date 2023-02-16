«محلية النواب» توصي بتشكيل لجنة لمناقشة تالف الرصف بكل المحافظات

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتشكيل لجنة من التنمية المحلية والتخطيط والمالية، وإعداد تقرير مفصل شامل وعرضه على المجلس بشأن ما يطلق عليه «تالف الرصف» بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتقديم التقرير للمجلس خلال 30 يوما بدءًا من اليوم.

تالف الرصف

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد ملف دقيق وشامل حول تالف الرصف على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل في هذا الملف على وجه التحديد والاستفادة منه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنّ تطوير محطة مصر أصبح نموذج يحتذى به ولا يجرؤ بائع متجول أن ينزل محطة مصر بعدما أصبحت نموذج فريدا،وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير بشأن استعادة الشوارع التاريخية والميادين العامة لمكانتها العريقة بمحافظة الإسكندرية والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وأصبحت تجربة محافظة الإسكندرية بشأن التطوير والتجديد وتخصيص أماكن للباعة الجائلين مقننة لاستعادة المحافظة لرونقها ومكانتها التاريخية العريقة تجربة فريدة يُستشهد بها.

جهود التطوير في المحافظة

وأشار المحافظ محمد الشريف، إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير والتجديد وتعظيم إيرادات المحافظة متوقع أن تصل إلى 80 مليون سنويا، وفقا لمنظومة فريدة بشأن الأسواق الحضارية وتطوير الشوارع والميادين وتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال منحهم أماكن مخصصة مجهزة مهيأة لذلك وأصبح ملف الباعة الجائلين بمثابة إنجاز كبير يحسب للمحافظة.

وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. هل الحديث عن تالف الرصف حقيقة أم به مزايدة؟ وأن كان حقيقة بشأن عدم وجود حصر دقيق وشامل حول تالف الرصف على مستوى الجمهورية لماذا لا يوجد أشخاص يُحاكمون بسبب عدم حصر تالف الرصف بدقة لتعظيم الاستفادة به أن كان الحديث حوله صحيح.