الناقد محمود عبدالشكور: مسلسلات الموسم الشتوي ضخت وجوه فنية جديدة

يعرض حالياً مسلسلات الموسم الشتوي، التي أظهرت عدد كبير من المواهب الشابة على الساحة، منهم مسلسل «بالطو»، الذي يصنف اجتماعي كوميدي، ومسلسل «جروب الدفعة»، وهو يعتبر اجتماعي تشويقي، ومسلسل «الأصلي» بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور.

محمود عبد الشكور يتحدث عن دراما الموسم الشتوي

ومن جانبه قال الناقد محمود عبد الشكور منذ سنوات طويلة، كنا نبحث عن عرض مسلسلات درامية تخص العائلة، وكان ذلك يحدث ولكن بشكل قليل، ولكن في الوقت الراهن، أصبحت الدراما العائلية وجبة أساسية أيضاً في الموسم الشتوي الموازي لموسم شهر رمضان، حتي يكون الاهتمام بالدراما العائلية على مدار عام كامل .

دراما العائلة في موسم ما قبل رمضان

وأشاد الناقد بالموسم الشتوي الحالي، وخاصة الأعمال التي تشير إلى دراما العائلة، مؤكداً لـ«الوطن» أن الأمر ساعد في ضخ وجوه فنية جديدة من الشباب، حيث إن ذلك تحقق من خلال مسلسل «بالطو» و«جروب الدفعة»، بالاضافة إلى مسلسل «وبينا ميعاد» الذى دفع بمواهب شبابية متميزة، وأسهم فى إبراز قدراتهم التمثيلية.

وتابع: «في الوقت الحالي بدأ عرض مسلسلات درامية، وتتميز بالجودة العالية، وتتنوع بين الأحداث الاجتماعية والتشويقية والمشكلات التي تواجه الجيل الحالي في محاولة لحلها، والإشارة إلى تأثير «السوشيال ميديا» في الوقت الراهن على الشباب وغيرهم.