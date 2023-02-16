موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «بالطو».. أحداثه كوميدية

نجاح كبير حققه مسلسل بالطو، ويبحث الجمهور باستمرار عن موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو عبر منصة watch it الإلكترونية، والتي انطلق في شهر فبراير 2023ن ويتطلع الكثيرون إلى معرفة موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «بالطو»، حيث يدور في إطار تشويقي كوميدي.

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو

عرضت أمس الأربعاء الحلقتين الثالثة والرابعة منه، وبذلك يكون موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بالطو، يوم الأربعاء المقبل، حيث تعرض حلقاته كل أسبوع.

عدد حلقات مسلسل بالطو

ويتكون مسلسل بالطو من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل الأساسية حول شخصية الطبيب الأساسية، وتضطره الظروف إلى أن يكون مدير إحدى المراكز الطبية في قري ريفية بعد مقتل المدير الرئيسي للمركز عند مجيئه ليقع في العديد من الأزمات.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً بمجرد عرض الـ4 حلقات الأولى، خاصة أن أحداثه الأساسية تدور في إطار كوميدي تشويقي، ومن المقرر أن تزداد كوميدية الأحداث خلال الحلقات المقبلة .

أبطال مسلسل بالطو

وأبطال المسلسل عصام عمر، محمود حافظ، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، عصام علي، وضيوف شرف خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمد لطفي.