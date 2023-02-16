كيف تشاهد حلقات مسلسل بالطو بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة؟

حقق مسلسل بالطو رواجًا كبيرًا بين الناس، بعد عرض أولى حلقاته، وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي صورًا ومشاهد من المسلسل عبر حساباتهم المختلفة، والذي يجسد بطولته الفنان عصام عمر.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية مشاهدة مسلسل بالطو المأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب»، بعد بدء عرض أولى حلقاته.

كيف تشاهد مسلسل بالطو

مسلسل بالطو لا يذاع على قناة تلفزيونية وإنما يذاع عبر منصة watch it، إذ تُعرض حلقتان متتاليتان من المسلسل أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة الـ10 صباحا، ويستمر عرض المسلسل حتى يوم 8 مارس المقبل، ويمكنك إنشاء حساب على المنصة لمتابعته.

أبطال مسسلسل بالطو هم عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، محمد رضوان.

ويوجد بالمسلسل ضيوف شرف مثل الفنان الكبير خالد الصاوي وبيومي فؤاد، محمد لطفى، محمود البزاوي.

وتدور أحداث مسلسل بالطو في إطار تشويقي كوميدي حول شخصية طبيب تضطره الظروف إلى أن يكون مدير إحدى المراكز الطبية في قري ريفية بعد مقتل المدير الرئيسي للمركز عند مجيئه ليقع في العديد من الأزمات.