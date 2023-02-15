موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «بالطو».. أحداثه تشويقية كوميدية

نجاح كبير حققه مسلسل «بالطو»، بعد عرض الحلقات الأولى من العمل الدرامي، الذي يجسد بطولته الفنان عصام عمر، خاصة أن أحداث المسلسل تدور في إطار تشويقي كوميدي حول شخصية الطبيب عاطف كامل، الذي تضطره الظروف إلى أن يكون مدير إحدى المراكز الطبية في قري ريفية.

موعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل بالطو

وروج بطل العمل الفنان عصام عمر للحلقات الجديدة من المسلسل، ونشر عبر خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «النهاردة الحلقة الـ3 و 4 من المسلسل، لا استطيع الانتظار».

قصة مسلسل «بالطو»

تدور أحداث مسلسل بالطو في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسي.

أبطال مسلسل بالطو

«بالطو» مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفى، محمود البزاوي، و إخراج عمر المهندس.