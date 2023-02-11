الفنان محمد الشرنوبي: «مسلسل بالطو عمل مشرف جدا للصناعة»

أشاد الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمسلسل «بالطو»، والذي حقق نجاحا كبيرا في أول حلقات من عرضه.

وكتب محمد الشرنوبي قائلا: «مسلسل بالطو عمل فني مشرف جدا للصناعة كل حاجة مظبوطة لصناع معظمهم أول مرة يقدموا مسلسل، اتفرجوا على المسلسل ده واستمتعوا بأول حلقتين اللي تحس أنهم فيلمين مش حلقتين من مسلسل، سكريبت قوي جدا و مُحكم جدا ودمه خفيف جدا، أحمد عاطف ومخرج محترف وعارف، هو بيعمل إيه وبيستعرض عضلاته، وفي نفس الىقت تحس إنه سايب إيده».

إشادة بمسلسل «بالطو»

وأضاف: «كل الممثلين معاه مختلفين وجامدين حتى اللي رايح يقول جملة عمر المهندس، العناصر كلها لايقة على بعض، موسيقى حلوة جدا، وجديدة ولايقة على المسلسل محمد أبو ذكري وصورة حلوة جدا، وألوان ذوقها حلو شريف جلال».

واختتم: «أخيرا براڤو لكل الممثلين الشاطرين وأولهم عصام عمر اللي أول مرة يبقى شايل المساحة دي وباين وأوي أنه قد المسئولية ومذاكر وحاسس وحضوره خطير ماشاء الله، حقيقي حاجه تفرح ومسلسل يفرح، شكرا ليكوا كلكم على المجهود والذوق والشطارة دي ومستني باقي الحلقات بفارغ الصبر».

تفاصيل مسلسل «بالطو»

مسلسل بالطو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب والطبيب أحمد عاطف فياض، والذي شارك في كتابة السيناريو والحوار بالمسلسل، والذي يحمل توقيع المخرج عمر المهندس، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسوم، ومحمود حافظ، بجانب عدد من ضيوف الشرف.