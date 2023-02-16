حكاية مقتل «شاكوش» على مقهى في الشرابية.. «النور العالي كلمة السر»

كشفت تحقيقات النيابة لغز جريمة مقتل شاب على مقهى في الشرابية، وأوضحت أنّ المتهم نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه الذي يعمل نجار مسلح، ويدعى محمد أيمن الشهير بـ«شاكوش»، وأن المتهم سدد طعنةً قاتلة استقرت في قلب الضحية فمات وسط ذهول رواد المقهى في مشهد مؤلم.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، صباح اليوم.

النور العالي سبب الجريمة

خضع المتهم لجلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة، صباح اليوم، ونسبت له تهمة القتل العمد، وأنّه قتل عمدًا نجار مسلح في الشرابية، خلال جلوسه على المقهى ليلًا قبل أسبوع وأنّه أمسك السكين وغرسها في صدر المجني عليه عندما طلب منه أن يطفئ النور العالي لدراجة نارية خاصة بالمتهم الذي استشاط غضبَا، ونفذ الجريمة وقتل المجني عليه، الذي كان يجلس أمام المقهى وتمكن روادها من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

تجديد حبس المتهم بقتل «شاكوش»

وجدد قاضي المعارضات صباح اليوم حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وأرشد المتهم عن مكان السكين المستخدم في الجريمة، وتم التحفظ عليها وأرسلته النيابة العامة إلى مصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية لفحصها وبيان حالتها الفنية، وتم مواجهة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم للجريمة وأنه طعن الضحية في مكان قاتل تسبب في وفاته في الحال.

عقوبة القتل العمد

وعن العقوبة المتوقع أن تنزلها المحكمة بحق المتهم قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.