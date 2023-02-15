قصة قتل شاب في المطرية على يد شقيق زوجته.. كلب شرس السبب

3 ساعات قضاها المتهم بقتل زوج شقيقته أمام النيابة العامة بتهمة القتل العمد، حكى المتهم تفاصيل جريمته مدعيًا أنه أطلق الرصاص على المجني عليه بقصد إرهابه بعد أن جمعتهما مشاجرة أمام منزلهما في المطرية بالقاهرة بسبب الخلاف على كلب شرش خاص بالمتهم، وأن المجني عليه طلب منه نقل الكلب إلى مكان آخر بعيدًا عن مدخل المنزل وخلال حديثهما تبادلا السباب والشتائم وتوعد كل منهما الآخر بالانتقام.

مشاجرة انتهت بجريمة

وأفاف المتهم خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة أمس، أنه قرر الانتقام من زوج شقيقته فأعد سلاح الجريمة وهو فرد خرطوش وبعد أن تشاجرا وتبادلا الضرب بالأيدي أخرج المتهم السلاح الناري وأطلق منه عيار ناري على زوج شقيقته فأصابه في الصدر من مسافة قريبة تسببت في وفاته بعد ساعات داخل مستشفى المطرية التعليمي.

رحلة هروب المتهم

وشرح المتهم رحلة هروبه التي لم تستمر سوى 24 ساعة أمام النيابة العامة، مؤكدا أنه نفذ الجريمة مطلع الأسبوع الجاري، وحاول الهروب من القاهرة إلى إحدى المحافظات لكن قرر الاختباء في منزل صديقه الذي م يعرف شيئًا عن تفاصيل القتل وفي اليوم التالي للجريمة حاول الهروب من أحد الكمائن الأمنية التي كانت ترصد تحركاته لكنه فشل وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته إلى النيابة.

تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته

قررت النيابة تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته في المطرية بسبب كلب لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية كما تحفظت النيابة على فوارغ الأعيرة النارية التي أطلقت تجاه المجني عليه فتسببت إحداها في قتله.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

وتحدث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، لـ«الوطن» عن عقوبة القتل العمد قائلا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».