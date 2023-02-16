رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارا بإنشاء مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة

أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس سوهاج قرار بإنشاء مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى القيام بالرسالة العلمية والبحثية في مجال التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الصناعة والزراعة، إلى جانب تقديم الاستشارات في أعمال إدراة التكنولوجيا المنشأة بالجامعة والمجتمع المحيط.

تعزيز عملية التنمية المستدامة

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تسعى لتعزيز عملية التنمية المستدامة في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والإدارية في الجامعة، وتحرص على القيام بدورها في خدمة المجتمع، من خلال تسخير خبراتها وكفاءاتها العلمية، مضيفاً أن لائحة المركز سبق اعتمادها من مجلس جامعة سوهاج ثم من المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع، حتى صدر بها قرار وزاري من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

طريق عقد عدد من المؤتمرات والندوات

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المركز سيقوم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات الأخرى، على الصعيد العربي والعالمي، عن طريق عقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين المدير التنفيذي للمركز أن المركز يعد وحدة ذات طابع خاص، يرأسها الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور خالد عمران نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمدي حسانين بكلية العلوم مديراً تنفيذياً للمركز، مضيفاً أن المركز يضم في عضويته كلاً من الدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عبدالعليم المنشاوي الأستاذ بكلية الزراعة، بالإضافة إلي عضوين من خارج الجامعة وهما مهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة بسوهاج، وأميرة طاهر إبراهيم خبيرة ريادة الأعمال والباحثة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، هذا بالإضافة إلي اللجان التخصصية والتي سوف يتم تشكيلها ومنها اللجنة الإعلامية، ولجنة التدريب، وأيضاً لجنة الاستشارات العلمية والخدمات المجتمعية ولجنة المؤتمرات.