«التحالف الوطني»: نستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية قبل شهر رمضان

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مستهدفًا توزيع 25 مليون كرتونة غذائية، بينها 4 ملايين كرتونة قبل بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن مشاركة «قاعدة البيانات» الخاصة بعدد المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بين كل المؤسسات والجمعيات الأهلية من أهم المميزات التي قام بها التحالف حتى لا تحصل الأسرة الواحدة على الخدمة أكثر من مرة وفي المقابل توجد أُسر لا تتلقى أي مساعدات أو خدمات دعم.

طرق التواصل مع التحالف الوطني

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك خطوطا للتواصل مع التحالف الوطني سواء كان متبرع أو مستفيد، موضحًا أنه يجب على المواطن الذي يريد الحصول على خدمات التحالف الوطني، الدخول على قاعدة بيانات الخاصة بالتحالف من أجل إجراء بحث حالة.

إطلاق منصة كبيرة تابعة للتحالف الوطني

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أننا نعمل على زيادة أعداد قاعدة البيانات عن 25 مليون حالة، كاشفًا عن إطلاق منصة كبيرة قريبا تابعة للتحالف الوطني تشمل كل جمعيات ومؤسسات التحالف، وتختص بموضوع جمع البيانات الخاصة بالمستفيدين «الداتا» لتسهيل معرفة الأسر المستفيدة حتى لا تحدث ازدواجية في تلقي الخدمة.