تشييع جنازة الملاكم رامز حسام من حلوان.. توفي متأثرا بالضربة القاضية

شيع الآلاف منذ قليل، بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، جثمان الملاكم رامز حسام، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، فور وصول الجثمان، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت أسرته بسواد حزناً فراقه.

كانتت جهات التحقيق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية قد صرحت بدفن جثة الملاكم رامز حسام، وتسليم الجثمان إلى ذويه، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، بعد وفاته متأثرا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ عصر أمس داخل المستشفى التعليمي بجامعة طنطا.

وفاة الملاكم رامز حسام

وكانت مستشفى طنطا الجامعي، استقبلت منذ 8 أيام الملاكم حسام رامز، بعد إصابته بغيبوبة ونزيف بالمخ، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة وزن 75 كيلو، والمقامة داخل نادي السكة الحديد بطنطا، إثر تعرضه لعدة ضربات، في المباراة النهائية علي يد منافسة، وتم نقله بواسطه والدته وشقيها الي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وإجراء عمليه جراحية في المخ لوقف النزيف، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 7 أيام من حجزه بالعناية المركزة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.