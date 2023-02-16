إحالة 314 موظفا للتحقيق في البحيرة.. «زوغوا وغابوا عن الشغل»

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الصحية بالمحافظة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية بإيتاي البارود.

حملة رقابية في البحيرة

شملت الحملة مستشفى إيتاي البارود العام والوحدات الصحية والمدارس، وأسفرت عن النتائج التالية:

- إحالة 263 عاملا إلى التحقيق إثر قيامهم بترك عمل بدون سند قانوني ببعض المصالح الحكومية.

- تسجيل 51 حالة غياب بدون سند قانوني ببعض المصالح الحكومية، وجرى إحالتهم إلي التحقيق أيضا، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

تكثيف المرور على المصالح لتحقيق الانضباط الإداري

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وشهدت أمس مدينة شبراخيت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن إحالة 4 عاملين للتحقيق لتركهم العمل في المواعيد الرسمية دون سند قانوني.