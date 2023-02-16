معلومات عن الكاتب شريف حتاتة.. تُمنح جائزة باسمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلن مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة الذي ستنعقد في الفتره من 16 إلى 21 فبراير الجاري، جائزة باسم الدكتور شريف حتاتة، تُمنح لأفضل فيلم مصري، المقدمة من الناقدة الدكتورة أمل الجمل، فمن هو شريف حتاتة؟

معلومات عن شريف حتاتة

طبقا للموقع الرسمي لمبادرة «عاش هنا» من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور شريف حتاتة، طبيب وكاتب وناشط شيوعي وعضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو مولود في 13/09/1923 في قرية في منطقة دلتا النيل لأب مصري وأم إنجليزية.

تخرج في كلية الطب بجامعة فؤاد الأول، اشتغل بالسياسة واشترك فى الصراع ضد الإنجليز والملك فاروق، وانضم إلى المعسكر اليساري ودخل بسببه السجن لأكثر من مرة، وفي إحدى المرات حكم عليه بالسجن عشر سنوات قضاها بالسجن الحربى، عمل في وزارة الصحة وفي منظمة العمل الدولية حتى عام 1980 - تفرغ بعد ذلك تماما للكتابة، وتوفى في 22 مايو 2017 .

مؤلفات شريف حتاتة

من مؤلفات شريف حتاتة: العين ذات الجفن المعدني - الهزيمة - الشبكة - قصة حب عصرية - نبض الأشياء الضائعة - عمق البحر - عطر البرتقال الأخضر - ابنة القومندان - الوباء - رقصة أخيرة قبل الموت - النوافذ المفتوحة (سيرة ذاتية) - طريق الملح والحب (يوميات) - رحلة إلى آسيا (أدب رحلات).

فضلا عن يوميات روائي رحال (يوميات) - وفي الأصل كانت الذاكرة (يوميات) - تجربتي في الإبداع (دراسات أدبية) - فكر جديد في اليسار (كتابات سياسة) - العولمة والإسلام السياسي (كتابات سياسية) - فكر اليسار وعولمة رأس المال (كتابات سياسية).

افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة الليلة بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بالفيلم الاسترالي «سمك القرش» للمخرج ناش إدجيرتون ومن إنتاج سنة 2022 والذي سيعرض لأول في أفريقيا والشرق الأوسط.