أسرة شفيع شلبي تحتفي بلوحة «عاش هنا» مع أهل قرية تونس بالفيوم

احتفت أسرة الإذاعي والسينمائي شفيع شلبي، بلوحة مشروع «عاش هنا»، التابع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بعد تعليق لافتة «عاش هنا» على منزله بالفيوم؛ إذ يهدف المشروع إلى الاحتفاء بالرموز التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية عبر تاريخ مصر الحديث.

بيت شفيع شلبي على طراز عمارة حسن فتحي

وأوضحت سمية الشناوي، زوجة شفيع شلبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهل قرية تونس بالفيوم ومحبي شفيع شلبي شاركونا الاحتفاء بوضع اللوحة على بيته، الذي بناه على طراز حسن فتحى في قرية تونس مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وعاش بها سنواته الأخيرة حتى وفاته.

وأشارت إلى أن اللوحة توثق سيرة حياة شفيع شلبى، ونبذة عن أعماله، لافتة إلى أن الراحل ولد في طنطا، فجر الثاني من مايو عام 1947، وتوفي في 13 يناير 2021.

معلومات عن شفيع شلبي

تخرج شفيع شلبي في كلية الزراعة، جامعة القاهرة عام 1967، وعمل بمختلف جوانب العمل الاذاعي، قارئا للأخبار، مخرج وكاتب ومقدم للبرامج بالإذاعة والتليفزيون المصري، على إثر تخرجه 1967، وبدأ العمل كقارئ للأخبار في التلفزيون المصرى 1971-1981 وكاتب، ومقدم برامج.

وانتخب شفيع شلبي لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيليين 1990، ولمجلس نقابة المهن السينمائية، ورئيسا للجنة الثقافية بها، على مدى العقد الأخير من القرن العشرين، لدورتين تواليتين، وكذلك انتخب لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيلين 1990، ولمجلس جماعة الفنانين والكتاب 1999 .

وعمل رئيسا للجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية عام 1995، وتولى إدارة المهرجان العربي للتلفزيون «غيرالحكومي»، وحصل على ميدالية الدبلوماسية الشعبية من روسيا على مجمل أعماله.

وبعد وفاته جرى تكريمه من مهرجان جمعية الفليم 2017، وحصل على جائزة الأداء المتميز عن فيلم «تحولات سيوة»، في مهرجان القاهرة السينمائي 1990، وجائزة المهرجان القومي الرابع عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة، أبريل 1991.