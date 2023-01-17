إدراج اسم المذيع شفيع شلبي في مشروع «عاش هنا» بالفيوم

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة اسم المخرج والمذيع شفيع شلبي في مشروع «عاش هنا» الذي تنفذه وزارة الثقافة من خلال التنسيق الحضاري بهدف الاحتفاء برموز مصر الراحلين وتخليد ذكراهم للأجيال المقبلة، وعلق الجهاز لافتة معدنية على منزل الراحل شفيع شلبي بعنوانه في قرية تونس بمركز يوسف الصديق في الفيوم.

من هو شفيع شلبي؟

وحسب موقع التنسيق الحضاري شفيع شلبي مذيع ومخرج تليفزيوني وسينمائي، وهو مولود في 2 مايو 1947، وتميز بطريقة تقديمه لنشرة التاسعة مساء في التليفزيون، حيث كان أول مذيع يطل على الشاشة الصغيرة بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر مجعد، فضلًا عن ذهابه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» على دراجة هوائية،

تخرّج في كلية الزراعة عام 1967 -جلس على مقعد رئيس نقابة المهن السينمائية لدورتين متتاليتين ، تم منعه من الظهور على الشاشة بقرار جمهوري عام 1981 .

أسس لراحل عام 1980، المركز العربى للإنتاج الوثائقي، وهى مؤسسة لا تهدف للربح وقام من خلالها بإنتاج العديد من الأعمال على نفقته الخاصة.، ورحل في 13 يناير 2021.

أعمال شفيع شلبي:

من الأفلام التسجيلية لشفيع شلبي «ياسلام على الميه»، إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثاي?قي عام 1998 «صانع الفرح» إنتاج المركزالعربى للإنتاج الوثائقي عام 2003 -«اوركسترا النازلة» إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثايئقي عام 2009 .

أسس قناة على «يوتيوب» باسمه، كانت تبثّ أفلاما تسجيلية متنوعةمنها -«العيد في الصعيد»، «الشارع المصري عبر التاريخ»، «شفيع شلبي في قلب الشارع المصري» -كما ادى دوره السياسى كمنسق"التوافق الوطني" بين القوى السياسية في مصر , وعمل رئيسالـــ"لجنة التنسيق بين النقابات المهنية.