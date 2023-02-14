«التنسيق الحضاري» يضع لافتة «عاش هنا» على منزل راجي عنايت

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الكاتب راجي عنايت، في مبادرة «عاش هنا»، الهادفة للاحتفاء برموز مصر في مختلف المجالات، وحفظها للأجيال المقبلة عبر توثيق المباني والأماكن التي عاشوا بها، وعلقت اللافتة على منزله الكائن في 15 شارع عبد الحي فتحي - مصر الجديدة - القاهرة.

أبرز المعلومات عن راجي عنايت

الكاتب راجي عنايت له إسهاماته المتعددة والمتنوعة في مجالات عدة، حيث كتب في مجال الإذاعة والتلفزيون، وله عدة سلاسل في مجال الخيال العلمي، كما كتب في الدراسات المستقبلية.

ولد راجي عنايت في أسيوط في 7 يناير 1929، تخرج في كليه العلوم قسم الرياضيات البحتة، كما درس في نفس الفترة فن النحت في القسم الحر بكليه الفنون الجميلة، عمل مدرسا للرياضيات بعد تخرجه بالخرطوم لمده ثلاثة أعوام.

ثم عمل في مجال الصحافة في مصر، قبل توليه عدة مراكز حيوية في وزارة الثقافة، أولها مديرا لمسرح القاهرة للعرائس حيث شهد المسرح أزهى عصوره، كما يعد راجي عنايت من مؤسسي مسرح القاهرة للعرائس، وتم في عهده إنتاج أنجح الأعمال الفنية للمسرح، منها أوبريت الليلة الكبيرة وحمار شهاب وغيرهما.

تولى إدارة الفرقة القومية للفنون الشعبية، حيث تمكن من تطوير الفرقة والانطلاق بها إلى نطاق العالمية، حيث قامت بالعديد من الجولات الخارجية، لتقديم عروضها التي حققت نجاحا واسعا على النطاق المحلي والإقليمي والدولي.

عاد للعمل مجددا في مجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون، حيث أثرى المكتبة العربية بمئات الكتب التي تخاطب جميع المراحل العمرية، بما في ذلك الأطفال والفتيان، ومن أهمها الاميرة المظلومة، وسلسلة العلماء العرب وسلسلة أغرب من الخيال.

كما اهتم كثيرا بالبحث والكتابة في علوم المستقبليات، حيث يعد الراحل عنايت من أوائل المهتمين بهذا المجال في الشرق الأوسط، ومن أهم كتاباته في هذا المجال، كتاب حكايتي مع المستقبل، الابتكار والمستقبل، وأفيقوا يرحمكم الله.

إصدارارت راجي عنايت

من مؤلفاته: سلسلة اغرب من الخيال- رجل يعرف كل الأسرار- أسرار حيرت العلماء- عجائب بلا تفاسير، أصدر العديد من الروايات، وخاصة للأطفال، ثم اتجه إلى كتابات المستقبل: حكايتى مع المستقبل- الابتكار والمستقبل- أزمة الفكر العربى- هذا الغد العجيب- أحلام اليوم حقائق الغد.