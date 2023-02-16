محافظ الدقهلية: حملة «بالوعي مصر بتتغير» تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت محافظة الدقهلية عن تدشين فاعليات حملة متكاملة تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يومي 27 و28 فبراير الجاري من داخل استاد المنصورة الرياضي وتبدأ الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر في 4 مراكز.

وتستهدف الحملة كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية، لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال برامج الوزارة المتنوعة.

تنفيذ العديد من الحملات والبرامج

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية.

وبحثت محافظة الدقهلية الإعداد للحملة بحضور كل من: الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، والدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي، والدكتور أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي لبحث إجراءات تدشين المرحلة التانئة من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» ليكون قطار الحملة أول محطاته بمحافظة الدقهلية، وبحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

هدف الحملة

وأوضحت أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتبدأ الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في 4 مراكز هم: «مركز ومدينة المنصورة وقراها - مركز ومدينة بلقاس - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين».

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الفاعليات التي سوف تستهدف الأسر الأولي بالرعاية من خلال الآتي:

أولا: تقديم مشروعات تمكين اقتصادي كالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص

ثانيا: أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم كافة التخصصات، وتفعيل برنامج 2 كفاية وتقديم وسائل لتنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان كما تتضمن الكشف المبكر على الاعاقة للأطفال أقل من 3 سنوات، بالإضافة الي تنفيذ فاعليات رياضية وثقافية تستهدف أبناء مصر، وايضا استهداف مشرفي الحضانات لرفع قدراتهم الادارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطورة

ثالثا: برنامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج تكافل وكرامه سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الاجراءات، بالإضافة إلي تيسير المعلومات اللازمة والإجراءات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تضمن الفاعليات العديد من الأنشطة التوعوية وخاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج وعي للتنمية المجتمعية.