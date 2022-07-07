«تضامن سوهاج» تحصل على المركز الأول في حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الحشد والاستهداف ضمن فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، والدور الذي قامت به المديرية وإدارة شئون المرأة والرائدات الريفيات اللاتي شاركن بالحملة، وكذا خلال حملة «زواجها قبل 18 يضيع حقوقها»، كأحد أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية وتقييما للإنجازات المحققة.

التضامن تشكر محافظ سوهاج على الدعم

وأعرب رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، عن شكره لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لجميع الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى تلقي درع التميز وشهادات التقدير من وزير التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة، بحضور سفير المملكة المتحدة في مصر، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الوزارة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

محافظ سوهاج يتابع استعدادت عيد الأضحى

وفي سياق آخر، تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استعدادات مديريات التموين والطب البيطري بمحافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.