انطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بـ7 مراكز شباب بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي تتضمن قوافل اجتماعية وفعاليات توعوية وخدمية للفئات المستهدفة بـ 7 مراكز شباب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذاً للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حملة لرفع وعي المواطنين في أسيوط حول الزيادة السكانية

وأكد «سعد» تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وترفع العبء عن كاهلهم، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين في عدة قضايا من بينها الزيادة السكانية غير المبررة والزواج المبكر وتنمية الطفولة وزواج الأقارب فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات بما يتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق تزامناً مع الجهود المبذولة لبناء الإنسان المصري وتحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن الحملة سوف تنطلق فعالياتها في محافظة أسيوط بدءا من 28 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر القادم وذلك بـ«مركز شباب ديروط، مركز شباب حي السلام بمنفلوط، مركز شباب أبنوب، مركز شباب بني مر بالفتح، مركز شباب ساحل سليم، مركز شباب أبوتيج، مركز شباب صدفا» بحيث ستكون الحملة لمدة يومين بكل مركز منهم، موضحاً أن الحملة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في 4 محافظات «أسيوط، المنيا، سوهاج، بني سويف» بالتعاون مع مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية والمجتمع المدني.