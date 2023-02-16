«التعليم»: تسليم التغذية المدرسية للطلاب بتطبيق إلكتروني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب.

تطبيق إلكتروني لتوزيع الوجبات المدرسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تم تعميم التطبيق الإلكتروني الخاص بمتابعة تسليم وجبات التغذية المدرسية على المدارس المستهدفة بجميع المحافظات بداية الفصل الدراسي الثاني.

وطالبت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بالتأكيد على انتهاء إدارت الأحصاء بالمديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية من تسليم كلمات المرور الخاصة بالتطبيق الإلكتروني المخصص، لمتابعة تسليم التغذية المدرسية.

إجراءات ضمان وصول التغذية المدرسية للطلاب

وأكد الوزارة قيام مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس المستهدفة، بتحميل التطبيق الإلكتروني المخصص لمتابعة تسليم التغذية المدرسية، وذلك من خلال الرابط المسلم لهم مع كلمات المرور، والإطلاع علي الفيديو الشارح لكيفية العمل علي التطبيق والمرسل أيضاً الرابط الخاص به مع كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة.

مسح إلكتروني للكراتين

وأضافت: يقوم أعضاء لجنة التغذية المشكلة بالمدارس بعمل المسح الإلكتروني للكراتين المسلم بها التغذية المدرسية، وتسجيل البيانات علي التطبيق والضغط علي إرسال البيانات، ثم القيام بإجراءات توزيع تسليم وجبات التغذية المدرسية على الطلاب.

وأوضحت: تتولى إدارات التغذية بالمديريات التعليمية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية متابعة تسليم الوجبات المدرسية بالمدارس، والقيام بما يلزم من إجراءات لضمان وصول هذه الوجبات للطلاب.