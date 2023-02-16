«التعليم» توضح موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي، موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي، لمعرفة ترتيب ومواعيد المواد الدراسية الأساسية لجميع الشعب سواء شعبة علمي علوم أو رياضة والشعبة الأدبية، وسط تساؤلات عن الموعد النهائي لإعلان الجدول.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، في أول مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 يوم 10 يونيو المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سيراعي ترتيب الأسئلة لجميع الشعب (العلمية والأدبية)، مؤكدة أن الصور المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لجداول الامتحانات غير صحيحة.

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. ورقيا

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلي أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقياً بنظام الـ«أوبن بوك» بحيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان الامتحانية، وأنها ستكون بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي.

وبالنسبة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات ستكون من بنك الأسئلة، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة لمراجعة الأسئلة وإعادة صياغة الأسئلة الغامضة وغير الواضحة والتي لها أكثر من إجابة.

ونوهت وزارة التعليم، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون مناسبة للوقت المخصص لكل مادة، وأنه سيتم إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في منتصف فبراير، كنموذج محاكاة لنهاية العام الدراسي.