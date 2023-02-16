رامي صبري يروج لحفله الغنائي المقبل في الكويت.. إليك الموعد

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت، إذ روج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب رامي صبري، قائلا: «حفل الكويت 17 مارس قاعة الراية- فندق كورت يارد ماريوت».

حفل رامي صبري في الإسكندرية

وكان من المفترض، أن يحيي رامي صبري حفلا غنائيا يوم 10فبراير في الإسكندرية، ولكن جرى إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جمهور إسكندرية.. نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها مدينة الإسكندرية، وحفاظ على سلامة الجميع.. نأسف لإلغاء حفل الميجا ستار رامي صبري بجويل ارينا.. سيتم رد جميع التذاكر من منافذ الحجز التي تم من خلالها لحين تحديد موعد آخر لإقامة الحفل».