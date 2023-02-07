تأجيل حفل رامي صبري بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت الشركة المنظمة لحفل رامي صبري بالإسكندرية، تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتنظر الجمهور تحديد موعد آخر لإقامة الحفل.

تأجيل حفل رامي صبري

ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيان الشركة المنظمة الذي جاء فيه: «جمهور إسكندرية.. نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها مدينة الإسكندرية، وحفاظ على سلامة الجميع.. نأسف لإلغاء حفل الميجا ستار رامي صبري بجويل ارينا.. سيتم رد جميع التذاكر من منافذ الحجز التي تم من خلالها لحين تحديد موعد آخر لإقامة الحفل».

وكان من المقرر إقامة حفل رامي صبري بالإسكندرية، 10 فبراير الجاري، في منطقة سيدي جابر.

نجاح أغنية فاكر نفسك هدية

وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال طرح أغنيته الجديدة «فاكر نفسك هدية»، التي جاءت من كلمات أحمد علي موسى، والترتيب والمزج جلال حمداوي، والأكورديون وائل النجار، إذ حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».