جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث آليات تأهيل الطلاب لسوق العمل

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون المستمر بين الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية.

دفع عجلة التنمية

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والتي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، لمساعدة الدولة علي مواجهة تحديات سوق العمل، وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة، لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كل مجالات العمل ومبادرات الوزارة المختلفة، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمجهود المبذول من قبل جهاز مدينة برج العرب الجديدة في أعمال تطوير ورعاية المناطق داخل المدينة.

توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة

وفي إطار أهداف الجامعة للتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والجهات والهيئات، بحثت الجامعة سبل التعاون مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، من خلال توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة لمختلف المحافظات والأقاليم، إضافة إلى المزيد من الاهتمام بتمهيد الطرق والبنية التحتية أمام الجامعة، على أن يكون الجهاز هو همزة الوصل بين الجامعة والمصانع بالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى.

وحضر الاجتماع الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والمهندس محمود لطفي زغلول نائب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومصطفى السيد مدير العلاقات العامة والإعلام ومنسق عام الجهاز، وعدد آخر من المسؤولين.