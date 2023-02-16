الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ محور الكثبان الرملية لتنمية جنوب سيوة (صور)

نجح جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ محور تنموي جديد في سيوة «محور الكثبان الرملية جنوب الواحة»، لتنمية مناطق جديدة سواء زراعيا أو سياحيًا وتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن خطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز، لافتًا إلى أن التكلفة وصلت إلى 25 مليون جنيه.

12 كيلو محور الكثبان الرملية

وقال اللواء أمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المحور الجديد يقع جنوب سيوة وهو عبارة عن طريق أسفلتي يشق الكثبان الرملية بطول 12 كيلو، وعرض الطريق 7.5 متر.

محور تنمية سيوة

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن محور سيوة له العديد من الفوائد الاقتصادية، لزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 8000 فدان وبدأت زراعتهم فعليًا مع ربط مدينة سيوة بقرى غرب سيوة قرية بهي الدين وقرية المراقي، وأن المحور يُساهم في التنمية السياحية بتوافد رحلات السفاري إلى مناطق الكثبان الرملية التي يمر من خلالها الطريق.

المرحلة الثانية من المحور

وحول مدى التوسع في نطاق محور الكثبان في واحة سيوة، أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى أنه جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية بطول 25 كيلو لزيادة القيمة والاستفادة من تنمية المناطق الجديدة جنوب سيوة وربط المحور بطريق بهي الدين، وزيادة مساحات الرقعة الزراعية المستهدف زراعتها إلى 23 ألف فدان استصلاح وزراعات جديدة، مع زيادة المشروعات السياحية، وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي تهتم به الدولة بالواحة.