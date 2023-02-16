أسعار الذهب العالمية تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر العالمي للدولار، بعد تجدد حديث المسؤولين الأمريكيين عن ضرورة رفع الفائدة لكبح التضخم، وجاءت انخفاضات اليوم عقب انخفاضات كبيرة في تعاملات أمس.

تحرك سعر الذهب عكسيا مع الدولار

وأشار عدد من المسؤولين الأمريكيين أن هناك تجدد لمخاوف الأسواق بشأن ارتفاع الفائدة بأكثر مما تُسعر الأسواق حاليا، وهو ما جدد الآمال حول ارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار الذهب والذي يتحرك عادة عكسيا مع سعر الدولار.

وبعد صدور بيانات التضخم الأمريكي أمس الأول الثلاثاء، والتي جاءت مخالفة للتوقعات، أكد مسؤولون في المجلس الفيدرالي الأمريكي ضرورة مواصلة العمل على الرفع الفائدة لكبح التضخم.

أسعار الذهب تنخفض 21 دولارا خلال يوم واحد

وبسبب هذه البيانات، اتجهت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم وأمس للانخفاض بشكل كبير، حيث انخفضت أمس في حدود 21 دولارا، أو ما يعادل 1.1%، إلى مستويات قرب الـ 1845 دولارا للأوقية، وهى الأدنى منذ 5 يناير الماضي، وانخفضت اليوم 6 دولارات أو ما يعادل 0.3% إلى 1840 دولار للأوقية.

وهبط أسعار الذهب في العقود الفورية خلال تعاملات، أمس الأربعاء، في حدود 20 دولارا، بتراجع 1.1%، وانخفضت اليوم دولارين، أو ما يعادل 0.15% إلى مستويات 1834 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب محليا بسبب تراجع سعر الأونصة عالميا، حيث تداول عيار 21 عند 1690 جنيها للجرام.