عاجل.. سعر جرام الذهب ينخفض 17 جنيها اليوم

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم الأربعاء، وزادت من خسائر الجرام، بإجمالي 17 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية 1937 جنيه من 1.954 جنيها صباحاً، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1695 جنيه من 1.710 جنيهات صباحاً، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1453 جنيه مقابل 1.466 جنيها صباحاً.

سجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 13560 جنيه، وهبطت الأوقية بالجنيه المصري صوب 60245 جنيه، وسجل الكيلو من الذهب 1.937.143 جنيه.