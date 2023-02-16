الذهب في مصر يسجل أدنى مستوى منذ بداية 2023.. كم خسر الجرام في ساعات؟

تراجع سعر الذهب عالمياً ومحلياً، واستقر حول 1840 دولارًا للأوقية يوم الخميس وسط تراجع طفيف للدولار، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ليسجل الذهب في مصر أدنى مستوى منذ بداية 2023، فيما خسر جرام الذهب نحو 17 جنيها أمس الأربعاء.

أضعف مستوى في 5 أسابيع

ومازال المعدن قريبًا من أضعف مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى الاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى الأعلى لخفض التضخم.

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ بشكل طفيف إلى 6.4% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه أعلى من توقعات السوق عند 6.2%.

في تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، دعم صانعو السياسة النقدية إلى حد كبير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، حيث أكد رئيس بنك ريتشموند باركين ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوجان، على الحاجة إلى مزيد من التشديد في حالة استمرار التضخم فوق المستهدف.

أسعار الذهب في مصر

محلياً، خسر الذهب يوم أمس 17 جنيها في الجرام، عبر 3 تراجعات بمحلات الصاغة، وظل المعدن الأصفر اليوم الخميس، على تراجعه الأدنى منذ بداية العام، حيث سجل عيار الذهب 24 سعر 1,937 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,695 جنيها.

فيما بيع الذهب عيار 18 بسعر 1,453 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 13,560 جنيها، والأوقية بالعملة المحلية 60,245 جنيها، والكيلو بـ1,937,143 جنيه، بدون مصنعية.