أسعار الذهب تنخفض 7 جنيهات للجرام اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 7 جنيهات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1690 جنيها الآن مقارنة بـ 1697 جنيها أمس.

أسعار الذهب اليوم

وأوضح تقرير الأسعار، عبر موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1931.5 جنيه، وعيار 18 نحو 1448.5 جنيه، وعيار 14 نحو 1130 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و520 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1834 دولارًا للأوقية.