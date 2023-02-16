استقرار أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم بعد «خسائر الأربعاء»

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية بالصاغة عند انخفاضها بعد خسارة الجرام 17 جنيها، أمس، مقترباً بذلك من أدنى مستوياته منذ بداية العام 2023، تزامناً مع تراجعات عالمية كبيرة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,937 جنيها، والذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,695 جنيها، وعيار 18 سجل سعر 1,453 جنيها، وبيع الذهب عيار 14 النحاسي بـ 1,130 جنيها.

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) إلى 13,560 جنيها، وسجلت الأوقية بالعملة المحلية 60,245 جنيها، وسجل كيلو الذهب سعر 1,937,143 جنيها.

تراجع أسعار الذهب عالمياً بسبب الدولار

عالمياً، هبطت الأوقية نحو أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع تقريباً، وسجلت 1840 دولارا أمريكيا بعد سلسلة من التراجعات، إثر تصريحات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، حول ضرورة مواصلة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لاستيعاب التضخم الأعلى منذ 4 عقود.