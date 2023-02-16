5 مشاهد مؤلمة في وفاة عريس قنا.. «المعازيم تحولوا إلى مشيعين»

لا تزال حادث وفاة عريس قنا داخل قاعة أفراح في منطقة حوض 10 بمدينة قنا، عالقة في الأذهان لبشاعة الموقف الذي كان بمثابة الصاعقة الكبرى التي نزلت على المعازيم الذين كانوا في حالة فرح، لكن سرعان ما تبدلت الأحوال وتحولوا إلى مشيعين خلال لحظات، ليكون ذلك أصعب المشاهد في حفل الزفاف المأساوي.

ترصد «الوطن» 5 مشاهد مؤلمة في وفاة عريس قنا في إحدى قاعات مدينة قنا.

عريس قنا.. سقوط مميت على كوشة القاعة

قال علاء مبارك، أحد أقارب عريس قنا، إن الراحل كان يرقص مع زوجته على «الستيدج» وسقط ومعه أصحابه وزوجته في قاعة الكوشة لكن العريس كان في الأسفل وحول رقبته سير أحد المحركات وتوفى في الحال قبل نقله إلى المستشفى.

الزغاريد تحولت إلى صراخ

وتابع «مبارك» في تصريحات لـ«الوطن»: بينما الكل كان منهمكاً في الفرح داخل القاعة ومنسجمين على نغمات الموسيقى الخاصة بالأغاني وخاصة الأهالي لكن بعد سقوطه ساد الصراخ والبكاء بعد نبأ وفاته لانفصال رقبة العريس عن جسده.

غضب ذوي العريس والعروس داخل القاعة

وقال إبراهيم الحميدي، أحد المعازيم: بعدما تأكد الجميع خبر وفاة عريس قنا أسفل الكوشة، غضب ذوو العريس والعروسة، وحطموا بعض الأشياء داخل القاعة وسط حالة من البكاء والصراخ، حتى أتت الأجهزة الأمنية وسيطرت على الموقف.

نقل جثمان عريس قنا إلى المشرحة

وتابع «الحميدي»: دخل فريق سيارة إسعاف قنا إلى القاعة، وانتشل جثة العريس من وسط المعدات وجرى وضعه في الكيس الأسود، ونقله إلى مشرحة مستشفى قنا العام، والمعازيم جميعهم انتقلوا إلى محيط المستشفى لإنهاء إجراءات دفنه، وسط حالة حزن بين أسرته وأشقاء العريس.

وتابع أن العروسة أصيبت إصابة بسيطة وكدمات، ونقلت إلى منزل والدها.

المعازيم تحولوا إلى مشيعين لجنازة عريس قنا

وأوضح «الحميدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعازيم جميعهم انتظروا حتى بعد منتصف الليل لإنهاء إجراءات دفن الجثمان، وتشييع الجثة ودفنها في مقابر العائلة.

وتحفظت جهات التحقيق، اليوم على مدير قاعة الأفراح حتى ورود تقرير اللجنة الفنية لمعرفة وجود إهمال من عدمه في وفاة المهندس.

كانت محافظة قنا شهدت أمس الأربعاء، مصرع عريس وأصيبت زوجته داخل قاعة أفراح، بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، بعد سقوط الكوشة بهما.

مصرع مهندس

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع المهندس محمد حسني، 27 سنة، وإصابة زوجته، مقيمان بمنطقة الحميدات في مدينة قنا، إثر سقوط الاستيدج على الكوشة بهما عقب دخولهما قاعة الفرح بمنطقة حوض 10 بقنا، ونقلت الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.