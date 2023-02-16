القصة الكاملة لمصرع عريس داخل قاعة الفرح في قنا.. «ضحية سقوط الكوشة»

حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة قنا وقبيلة الحميدات والأصدقاء والمقربين، لوفاة مهندس، وإصابة زوجته في قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا إثر سقوطه رفقة عروسه من «ستيدج» على الكوشة أمام والديهما، فتحول الفرح إلى مأتم ما بين بكاء وصراخ.

تشييع جثمان عريس قنا

وشيع المئات من أهالي قبيلة الحميدات في مركز قنا وآخرين جثمان عريس قنا المهندس، محمد حسني ريان، 27 عاما، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد من أسرته خاصة والديه اللذين أصابتهما الصدمة لوفاة ابنهم البكر أمام أعينهما في ليلة الدخلة.

التحقيق مع مدير قاعة أفراح قنا

وتواصل جهات التحقيق، استجواب مدير قاعة الأفراح التي شاهدت الواقعة المؤلمة، وعدد من العاملين المسؤولين عن السلامة المهنية لمعدات القاعة وخاصة الستيدج الذي سقط على الكوشة بالعريس وعروسته، لمعرفة المتسبب في هذا الإهمال، وهل يوجد تراخيص بذلك.

عريس قنا سقط على الكوشة

وتبين بحسب تقرير مرفق إسعاف قنا، أن عريس قنا بعد سقوطه على الكوشة، توفي بعد إصابات بالغة في الرأس والرقبة، ونقل إلى مشرحة مستشفى قنا العام، فيما أصيبت زوجته العروس، بإصابات بالغة، وجرى إسعافها.

شهود يرون تفاصيل مصرع عريس قنا

وقال إبراهيم محمود، أحد المعازيم، إنه عقب السقوط، الجميع أصيب بالصدمة والذهول، وجرى ليلحق العريس والعروسة، لكن قدر الله كان نافذا بوفاة الأول وإصابة زوجته.

وأضاف محمد عامر، أن العريس دخل من الخلف وكان المعازيم في انتظاره داخل القاعة، وفجأة نزل في الستيدج ومعه زوجته، إلا أن الرباط قطع وسقط على الكوشة، وتحول الفرح إلى صراخ وهرولة لإنقاذ العريس وزوجته، ولكن قدر الله نفذ بوفاته.

كانت محافظة قنا شهدت أمس الأربعاء، مصرع عريس، وأصيبت زوجته داخل قاعة أفراح، بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، بعد سقوط الكوشة بهما.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور حسن إبراهيم، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع المهندس محمد حسني، 27 سنة، وإصابة زوجته، مقيمان بمنطقة الحميدات في مدينة قنا، إثر سقوط الكوشة بهما عقب دخولهما قاعة الفرح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، ونقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.