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موعد تحسن حالة الطقس وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

كتب:

إسراء حامد محمد
06:09 م | الخميس 16 فبراير 2023
موعد تحسن حالة الطقس

موعد تحسن حالة الطقس

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء انخفاضا شديدا في درجات الحرارة صاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات والأماكن المختلفة، ما جعل الكثير من المهتمين بمتابعة أخبار الطقس يرغبون في معرفة موعد تحين حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى وعودتها للمعدلات الطبيعية.

موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كل الأنحاء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بداية من غدا الجمعة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوط الأمطار غدا لتكون خفيفة بنسبة تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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بقلم إسراء حامد محمد