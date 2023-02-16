«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبشأن حالة الطقس غدا، أشار بيان الأرصاد، إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، إضافة إلى نشاط للرياح على معظم المناطق، بالإضافة إلى شبوة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، كما يلي.

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 08

- بنها 18 - 09

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 11

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 19 - 08

- السويس 18 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر 22 - 06

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 22 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 15 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 22 - 12

- مرسى علم 23 - 12

- شلاتين 25 - 13

- حلايب 21 - 14

- أبو رماد 22 - 14

- رأس حدربة 22 - 13

- الفيوم 19 - 06

- بني سويف 19 - 06

- المنيا 20 - 05

- أسيوط 20 - 06

- سوهاج 21 - 06

- قنا 22 - 07

- الأقصر 23 - 07

- أسوان 24 - 08

- الوادي الجديد 21 - 07

بو سمبل 22 07