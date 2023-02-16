برنامج «صباح الخير يا مصر» يشيد بـ«الوطن»: تعيد القارئ إلى الصحافة الورقية

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ الصحف الورقية جزءا مهما من تراث مصر، مرتبط بالحياة اليومية، حيث ارتبط كثير من المصريين بالصحف الورقية في الماضي، وكانوا يقرأونها وهم يتناولون وجبة الإفطار.

تطور كبير في جريدة الوطن

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ جريدة الوطن تطوّرت بشكل كبير مؤخرا، وأعادت بهاء الصحافة الورقية، وقدّمت ملفات وتحقيقات مميزة للقاري، فضلا عن الصور العبقرية التي شهدت إشادات كبيرة داخل وخارج مصر.

تميز الملفات الصحفية المشهورة

وأضافت الإعلامية منة الشرقاوي، خلال تقديم حلقة البرنامج، أنّ جريدة الوطن تميّزت مؤخرا بملفاتها الصحفية المشهورة، واستطاعت الحصول على مساحة كبيرة من القراء، كما غيّرت مفهوم مستقبل الصحافة الورقية، اعتمادا على الأفكار الخلاقة والملفات المتنوعة التي تتيح الاستمرارية أمام وسائل التكنولوجيا الحديثة.