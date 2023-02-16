أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية «قادر أكمل» التريند في 11 دولة

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة «قادر أكمل» التريند في 11 دولة عربية، وهي: الكويت، الأردن، لبنان، السعودية، الإمارات، اليمن، ليبيا، تونس، العراق، المغرب والجزائر.

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق: «شكرا لكل جمهوري الحبيب في العالم العربي، على الثقة المتبادلة في الأغاني».

أغنية «قادر أكمل»

أغنية قادر أكمل، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو،وتقول كلمات الأغنية: «أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح.. لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح.. ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح».