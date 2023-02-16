مصدر: إلغاء فئة 4 نجوم من الحج السياحي هذا العام

عقدت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة اجتماعا، أمس الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج السياحي للعام الهجري 1444.

وكشف مصدر مطلع، أن الاجتماع ناقش الضوابط الخاصة بموسم الحج هذا العام وأسعار برامج الحج وآلية الوصول إلى أفضل الأسعار لكل البرامج، فضلا عن تحديد مواعيد فتح باب تقدم المواطنين لأداء الحج لهذا العام، ورسوم جدية الحجز التي سيدفعها المتقدمون لكل برنامج من برامج الحج عند تسجيل الأسماء، موضحا أنه لن يكون هناك مستوى حج 4 نجوم هذا العام.

آليات تقليل أسعار برامج الحج فئة 5 نجوم

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الإجتماع ناقش أيضا سبل تقليل سعر برامج الحج فئة 5 نجوم، عن طريق فتح المسافة بين سكن حجاج هذا المستوى والحرم المكي، لتشمل مكة كلها بعد أن كانت مقصورة على الفنادق القريبة من الحرم المكي، موضحا أن الاجتماع ناقش أيضا آليات تسعير برامج الحج السياحي هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع، والذي سيتبعه اجتماعات أخرى خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى وضع تصور كامل عن ضوابط الحج السياحي خلال العام الجاري، وذلك لتقديمها إلى اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، لتقوم بدورها برفعها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لدراستها واعتمادها حال الموافقة عليها.

حج اقتصادى و5 نجوم

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام ستُقسم لمستويين، الأول المستوى الاقتصادي، والذي يشمل الحج البري والحج الاقتصادي طيران، والآخر المستوى السياحي، ويشمل مستوى الحج فئة 5 نجوم، موضحا أنه لن يكون هناك مستوى حج 4 نجوم هذا العام.

وكان علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن حصة الحج السياحي من حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام تبلغ نحو 16 ألف تأشيرة، ستُقسم بواقع 4 الآف تأشيرة لمستوى الحج فئة 5 نجوم، و2500 تأشيرة لمستوى الحج البري، و9500 تأشيرة لبرنامج الحج الاقتصادي طيران.