تخصيص 75% من تأشيرات الحج السياحي 2023 للبرامج الاقتصادية

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة ستنظم هذا العام نحو 16 ألف تأشيرة حج بزيادة قدرها نحو 7 آلاف تأشيرة عن حصة الحج السياحي العام الماضي والتي بلغت نحو 9200 تأشيرة.

إلغاء برامج الحج الـ4 نجوم

وأضاف لـ«الوطن»، أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج هذا العام تبلغ 16ألف تأشيرة سيتم تقسيمها على 3 مستويات، المستوى البري ويحصل على نحو 2500 تأشيرة، والمستوى الاقتصادي «طيران»، ويحصل على نحو 9500 تأشيرة، والمستوى السياحي 5 نجوم ويحصل على نحو 4 آلاف تأشيرة، منوها إلى أنه لا توجد برامج حج فئة 4 نجوم هذا العام.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأشار «الغمري» إلى أن وزارة السياحة والآثار ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة الضوابط المنظمة للحج السياحي، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار البرامج حيث سيجري دراستها بمعرفة اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لافتا إلى أن الجميع يعمل على توفير أفضل خدمة لحجاج السياحة وبأقل سعر.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن تخصيص نحو 75% من تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة والآثار للبرامج الاقتصادية يأتي في إطار رغبة الوزارة لإتاحة فرصة الحج لمحدودي الدخل والبسطاء، لافتا إلى أن هناك مشاورات واجتماعات تتم داخل غرفة شركات السياحة حاليا للخروج بتوصيات يتم إرسالها إلى وزارة السياحة وذلك لوضع آلية وطرق لتقليل أسعار كافة برامج الحج قدر الإمكان في ظل الأسعار المرتفعة لكافة الخدمات بالسعودية هذا العام بالمقارنة بحج عام 2022، فضلا عن ارتفاع سعر الريال السعودي مؤخرا.

يشار إلى أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج المخصصة لمصر قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عام 2019 كانت تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة.